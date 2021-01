Vergleichbare Offroadeigenschaften darf man sich natürlich von diesem Dacia nicht erwarten, wenn er in Serie geht. Der Ansatz der Marke bleibt natürlich der bekannte: eine günstige Alternative bieten. Und so will Dacia mit der Studie Bigster demonstrieren, wie sich ein C-SUV (also in der Klasse von VW Tiguan oder Hyundai Tucson) zum Preis eines Fahrzeugs des B-Segments realisieren lässt.