Mit dem „ZenBeam Latte L1“ hat Asus im Rahmen der diesjährigen CES einen mobilen, 300 Lumen starken LED-Projektor vorgestellt, der bis zu 120 Zoll große Bilder in HD-Auflösung (720p) an die Wand werfen soll. Der integrierte Akku versorgt den Latte unterwegs bis zu drei Stunden lang mit Strom, für den nötigen Sound sorgt ein 10-Watt-Speaker von Harman Kardon. Dieser erlaubt es, das Gerät auch als Bluetooth-Speaker zu nutzen. Die Akkulaufzeit liegt in diesem Fall bei bis zu zwölf Stunden. Erhältlich sein soll der Beamer ab dem zweiten Quartal zunächst in den USA. Angaben zum Preis machte Asus zunächst nicht.