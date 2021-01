Wandelbühne in der Heimat

Mit großer Hoffnung geht er auch in die Arbeit für die Wandelbühne in seiner Heimat St. Lambrecht: „Das Theatercamp für Kinder und Erwachsene ist innerhalb weniger Jahre zu einem echten Erfolg geworden“, freut er sich - auch wenn im Vorjahr alle Kurse online stattfinden mussten und am Ende statt einem Theaterstück ein Film präsentiert wurde.