„Auf Augenhöhe“

Paul, der derzeit in Köln die Corona-Pause seines Zirkus mit dem Malen von Bildern überbrückt, gibt dem Liebes-Match seiner Tochter mit Dominic Thiem gute Chancen. Durch den Sieg in einer deutschen Tanzshow hat Lili Paul ja mittlerweile selbst große Bekanntheit erlangt - und damit weiß sie genauso wie der Tennis-Star, was es heißt in der Öffentlichkeit zu stehen.