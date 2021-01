Am 31. Jänner 2021 endet das Vignettenjahr 2020. Das bedeutet: Ab 1. Februar sind nur mehr die Klebevignette 2021 in Apfelgrün oder die digitale Vignette gültig. Damit auch die digitale Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, muss diese am 14. Jänner gekauft werden. Denn sie ist erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig.