In Israel sind den dritten Tag in Folge mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Exakt waren es 9388 Fälle binnen 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Dies ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Israel hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner, ein wenig mehr als Österreich.