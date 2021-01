Haben die Gegner den Bayern-Code geknackt? Nach der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach gab es gegen Kiel nun den nächsten herben Rückschlag. „Man merkt schon bei den Mannschaften, die gegen Bayern spielen, dass sie so ein bisschen versuchen, dieses Hochstehen der Abwehr auszuspielen mit direkten Pässen hinter die Abwehr“, meint Schweinsteiger, der als TV-Experte beim Pokalspiel für ARD im Einsatz war. „Man hat es in dem Spiel gesehen, aber auch schon in vielen anderen zuvor. Es kommt mir so vor, als ob der Code so langsam entschlüsselt wird.“