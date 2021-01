"Allgemeinen Verschlechterung der Epidemiekurve“

Gesundheitsminister Roberto Speranza begründete die weiterhin scharfen Anti-Covid-Vorlagen mit einer „allgemeinen Verschlechterung der Epidemiekurve in Italien“. So nehme die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen zu. Der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt, sei steigend, hinzu gebe es neue Infektionsherde. „Die Epidemie befindet sich erneut in einer expansiven Phase“, erklärte der Minister. Italien hat am Dienstag die Schwelle von 80.000 Todesopfern seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 überschritten.