Nach Palmeiras Sao Paulo hat auch der FC Santos das Finale der Copa Libertadores erreicht. Santos siegte im Halbfinal-Rückspiel gegen Boca Juniors in der Vila Belmiro am Mittwochabend mit 3:0. Und auch der brasilianische Fußball-Superstar Neymar, der bei Santos groß geworden war, nahm an der Party teil. Der Stürmer von Paris Saint-Germain wurde per Video in die Kabine zugeschaltet, wie die Santos-Spieler Marinho und Yeferson Soteldo in sozialen Netzwerken festhielten.