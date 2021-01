Eine Videokonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Dienstagabend dürfte bestätigt haben, was viele Kulturschaffende schon befürchtet hatten: Der Neustart der Szene wird sich wohl weiter verzögern: „Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir in Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und den Spielstätten den Betrieb Ende Jänner wieder aufnehmen können“, berichtet Bernhard Rinner. Er geht davon aus, die Kurzarbeit in seinen Häusern im Februar fortsetzen zu müssen.