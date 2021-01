Um so ruhig und normal wie möglich arbeiten zu können, halten unsere in den letzten Wochen in Hochform fahrenden Stangen-Artisten an der ursprünglichen Planung fest: Marco Schwarz, Manuel Feller, Michael Matt & Co. bleiben also bis Freitag in Going in der Region Kitzbühel, wo bei perfekten Bedingungen hochwertig und technisch anspruchsvoll trainiert wird.