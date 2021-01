Am Mittwochvormittag kam es zu einem schweren Unfall dreier Schwerlastfahrzeuge auf der B 21 in Schneizlreuth am Bodenberg - die “Krone“ berichtete. Zwischen Walserberg und Unken krachten drei Lkw zusammen und verkeilten sich ineinender. Der Fahrer eines leeren Viehtransporters wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Lenker von zwei Silo-Sattelzügen wurden verletzt.