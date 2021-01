Auf 30 Quadratkilometern erstrecken sich in Steindorf am Ossiacher See 21 Ortschaften. Seit Jahrzehnten ist der Tourismus eine Haupteinnahmequelle. Mit dem Bleistätter Moor entstand ein Juwel. Über 100 Vogelarten, Amphibien, Schmetterlinge, Fledermäuse und Biber sind im Naturschutzgebiet zu Hause. Wegen des Algenwuchses wird das Moor seit 2017 wieder beflutet, auf 50 Hektar entstand auf umgerechnet 68 Fußballfeldern ein Eldorado, wo Besucher bei Spaziergängen in die Naturwelt eintauchen können.