„Um diesem Trend entgegenzusteuern, planen wir im Lesachtal gemeinsam mit der Technischen Universität Wien eine Leerflächen-Erhebung“, so Bürgermeister Johann Windbichler, den die „Krone“ mitten am Dorfplatz in Liesing traf: „Mit der Unterstützung von Studenten wollen wir dabei feststellen, welche Bauernhöfe, Häuser sowie Wohnungen bei uns im Tal leer stehen und wo Baugründe verfügbar sind.“