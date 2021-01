Der Wirbel rund um Bischof Alois Schwarz und die damit verbunden Unsicherheiten sind in der katholischen Kirche in Kärnten vergessen: Nachfolger Josef Marketz konnte offenbar wieder Ruhe in die Diözese bringen. Das zeigt sich auch in der Statistik. Im Vorjahr ist die Zahl der Austritte stark zurückgegangen.