„90 Prozent der Skifahrer sind Urlauber, und die fehlen heuer ganz“, klagt Peter Schmidl vom Skigebiet Heiligenblut. Fünf von elf Anlagen sind hier in Betrieb, 75 Prozent des Pistenangebotes aber damit verfügbar. „Bei Schlechtwetter gehen wir gleich gar nicht in Betrieb. Letztens waren an so einem Tag nur 20 Skifahrer unterwegs“, so Schmidl.