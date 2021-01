Das dachte ich mir auch, als ich Anfang November an Corona erkrankt war. Von der Gesundheitsbehörde wurde ich erst kontaktiert, als ich schon längst wieder genesen war. Bei den Hotlines hat nie jemand abgehoben. Verlassen konnte ich mich nur auf meinen Hausverstand, denn der Stadt Wien schien es egal zu sein, ob ich mich als Infizierte an die Regeln halte oder eben nicht. Ob ich fahrlässig weitere Menschen anstecke oder mich aus Verantwortungsgefühl in Quarantäne begebe - in der Amtssprache heißt das übrigens „absondern“.