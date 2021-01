Österreichs Volleyball-Männer-Team hat beim EM-Qualifikationsturnier in Chadera im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert! Die ÖVV-Auswahl unterlag Gruppe-B-Favorit Bulgarien am Mittwoch auf israelischem Boden nach hartem Kampf mit 1:3 (-21,20,-19,-22). Damit halten beide Teams bei drei Punkten, die Österreicher haben nach dem souveränen Auftakt-3:0 gegen Israel am Dienstag als einziges Team schon zweimal gespielt. Am Freitag geht es neuerlich gegen Israel.