Mittwoch gegen um 19 Uhr fuhr eine 18-jährige Einheimische auf einer Gemeindestraße in Brixen im Thale bergwärts. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 17-jährige. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Lenkerin mit ihrem Pkw unterhalb eines Bauernhauses in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und rutschte in weiterer Folge rund 150 Meter über steil abfallendes Gelände in einen Graben.