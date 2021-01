Beim ersten Test verloren Kapfenbergs Falken gegen NS Mura (3. in Slowenien) 1:5 (1:2). Mensah und Musija fehlten beim Zweitligisten - wie Zugang Dejan Sarac, der am Montag gegen Sturm (11) debütiert. Horvat war in Hartberg auf Probe. „Er könnte Hartberg helfen“, rechnet KSV-Coach Ibrakovic (dessen Team eine Einladung zur Umag-Trophy ab 25.1. erhielt) mit dem Verlust des Kapitäns.