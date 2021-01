Menschen in Steyr und Rohrbach am treuesten

Mit der Zahl der Kirchenaustritte verhält es sich übrigens quer übers ganze Bundesland gesehen unterschiedlich. Oder um es mit den Worten von Bischofsvikar Wilhelm Viehböck zu sagen: „Anscheinend ist es auch 2020 nicht überall gelungen, die lebensfördernde und menschenbejahende Botschaft des Jesus von Nazareth zu vermitteln.“ Denn wie schon in den Vorjahren ist der Abgang in Linz-Stadt mit 1849 Menschen am größten. Auch am unteren Ende hat sich nicht viel geändert: Am treuesten verhielten sich die oberösterreichischen Katholiken in Steyr-Stadt (281), Rohrbach (285), Schärding (369) und Ried (392).