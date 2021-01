Somit hat der Mann mehr als die Hälfte weniger Strafe bekommen, als noch in der ersten Verhandlung im Sommer 2020. Der Prozess musste am Mittwoch allerdings am Straflandesgericht wiederholt werden, da der Oberste Gerichtshof (OGH) im November 2020 in nicht öffentlicher Sitzung das Urteil des Wiener Landesgerichts vom vergangenen Juli in Teilen aufgehoben hatte, mit dem der Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Damals wurde der Mann wegen terroristischer Vereinigung und versuchten Mordes als terroristische Straftat schuldig erkannt. Letzteres wurde bei der heutigen Verhandlung als Notwehr geltend gemacht und er wurde von diesem Strafbestand freigesprochen.