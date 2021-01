Der 41-jährige in Innsbruck wohnhafter Italiener stieg am Mittwoch in Begleitung zweier weiterer Personen gegen 10 Uhr vom Talboden des Rauchenbichl zum „Rechten Eisfall“ im Pitztal auf. Dazu mussten die Bergsteiger über eine schneebedeckte Rinne steigen. Dabei rutschte der Italiener aus und schlitterte über die sehr steile, eis- und schneebedeckte Rinne etw 40 Meter hinunter und blieb schwer verletzt liegen.