Die Geflügelpest hat leider schon erste Vorboten geschickt: Mit einem betroffenen Wildvogel in Bayern wurden schon - wie berichtet - 164 Gemeinden entlang der Mur zu Risikogebieten erklärt. Zum Glück nicht mit ausgewiesener Stallpflicht, was in den Vorjahren schon eine Katastrophe für viele Halter und Hühner war. Futter und Wasser müssen aber rigoros von Wildtieren getrennt werden und unter Überdachung stehen. Mittlerweile ist auch eine Putenfarm im nahen Ungarn betroffen.