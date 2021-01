Der weitere Fahrplan: Heute bringt Eibinger-Miedl die neue Struktur in die Landesregierung ein, der Beschluss dazu soll am 21. Jänner fallen. Danach kommt die geplante Novelle in den Landtag. In Kraft treten soll die neue Struktur, von der man sich auch geballte Durchschlagskraft auf dem internationalen Markt erwartet, im heurigen Oktober. Der Tourismus in unserem Land war zuletzt durch Rekordzahlen verwöhnt.