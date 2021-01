Geschichten wie diese schreibt wohl nur der Sport. Beim Einzelrennen am Dienstag stürzte Claudia Riegler, musste ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert werden. Nur einen Tag später stand die Grand Dame schon wieder auf dem Snowboard und gewann mit Partner Andreas Prommegger unglaublicherweise den Parallel-Teambewerb beim Heim-Weltcup in Bad Gastein. Zusammen sind die beiden 87 Jahre alt! „Dieser Sieg gehört definitiv zu meinen Karrierehöhepunkten, es ist unfassbar emotional. In der Früh hatte ich noch Zweifel, aber am Start spürte ich dann, dass das Vertrauen zurückkehrt“, war die 47-Jährige den Tränen nahe.