Anwalt: Schäden passen nicht mit Erzählungen zusammen

Das will der Anwalt der Familie so nicht stehen lassen. Am Auto sehe man, dass er den Polizeibus wohl nur gestreift, nicht gerammt habe, so der Jurist. Die Beschädigungen würden nicht mit den Erzählungen zusammenpassen. Sie zeigen laut Verteidiger eher, dass der Vater „lediglich seine Kinder schützen wollte“.