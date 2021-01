Corona sorgte für Wirbel in der Arbeitswelt. Ob rechtliche Unklarheiten bei Verordnungen, neue Kurzarbeitsregelungen, Corona-Schutzbestimmungen in den Betrieben oder Home-Office - die Palette der Rechtsfragen, die an die AKOÖ gestellt wurden, war riesengroß. Insgesamt verzeichnete man im Vorjahr 375.000 Anfragen - Rekord!