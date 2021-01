In Oberösterreich werden Hausärzte und ihre Mitarbeiter erst Ende Februar geimpft, weil ausreichend Dosen fehlen. Das stößt bei Matthias Ullner, Arzt in Steyregg, auf Unverständnis. Er führt ins Treffen, dass in Wien am Wochenende eine Impfaktion für niedergelassene Ärzte, ihre Mitarbeiter und mobiles Pflegepersonal stattfindet.