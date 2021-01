Ich bin seit bald 18 Jahren Bürgermeister. Auch deswegen, weil ich immer zum richtigen Zeitpunkt verstanden habe, was den Menschen wichtig ist. Sie wollen Klimaschutz, weniger Verkehr, mehr Grünraum, eine bessere Luft - dafür setze ich mich ein. Es gab Zeiten, da haben wir in Graz 200 Feinstaub-Überschreitungstage gehabt, heute sind es weniger als 20. Wir haben eine Fahrradoffensive gestartet, werden 100 Millionen in den Radwege-Ausbau investieren - so viel wie in keiner anderen Stadt in Europa. Der Straßenbahnausbau läuft. Der Siegi Nagl als alter Pfadfinder ist so grün, der hätte die Grünen gar nie gebraucht (lacht). Es ist ein Zug der Zeit, auf den manche aufspringen, ich bin als Lokomotive unterwegs.