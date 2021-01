Bereits im Herbst hat Julius Ertlthaler in Hartberg auf sich aufmerksam gemacht, für viel Schwung in der Offensive gesorgt. Vom Ersatzmann avancierte der Mittelfeldspieler dabei in den letzten drei Runden vor der Winterpause zur Stammkraft. Und genau da macht der 23-Jährige, der im Sommer von Mattersburg in die Oststeiermark übersiedelt war, jetzt weiter. Beim gestrigen 3:0-Testspielsieg gegen Zweitligist Amstetten erzielte der Ex-U21-Teamspieler gleich zwei Tore und tankte damit Selbstvertrauen fürs Frühjahr.