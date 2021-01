In die Fußstapfen des erfolgreichsten Olympioniken

In Kindertagen fieberten beide mit Österreichs erfolgreichstem Olympioniken (3x Gold, 1x Silber, 3x Bronze) mit. „Er kommt wie ich aus Zell am See, da ist es klar, dass ich mich an ihm orientiere“, grinst Rainer. Auch Rettenegger schwärmt von der Allzeitgröße, die gestern 45. Geburtstag feierte: