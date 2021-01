Anschober: „Negativen Botschaft“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) meldete sich dazu am Mittwoch mit einer „negativen Botschaft“: Die britische Coronavirus-Mutation B117 verbreite sich in Europa rasant. Nach vier festgestellten Fällen vor wenigen Tagen in Österreich gebe es nun bereits gut 70 Verdachtsfälle. „Das wird dazu führen, dass die Infektionszahlen ansteigen werden“, meinte Anschober.