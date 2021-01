„Ich weiß nicht, wie manche Formulierungen in den Online-Fragebogen gekommen sind, aber sie machen grantig“, betont die Obfrau der Grünen Zwettl, Silvia Moser. Der Eindruck entstehe, dass die Einträge entweder nicht oder sehr schlecht bearbeitet worden sind. Über die Stadt-Homepage sollen die Bürger in sechs Kategorien die wichtigsten fünf Projekte gewichten. Durch nichtssagende Titel, wie „Thema Stadtmauer weiterhin bearbeiten“, hätten diese Themen aber keine Chance. „Nach den Stadtrundgängen mit den Bürgern waren im Herbst Themenwerkstätten geplant, die wir coronabedingt absagen mussten“, erklärt VP-Bürgermeister Franz Mold notwendige Umplanungen des Projekts. Aber: Die Grünen würden in dieser Zeit lediglich auf sich aufmerksam machen wollen.