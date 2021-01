Wenn um fünf Uhr in der Früh die Glocke zum Chorgebet ruft, eilen die Mönche in ihren schwarz-weißen Kutten mit Masken und mit erhöhtem Abstand in die Bernardikapelle. Schon hallen die berühmten gregorianischen Gesänge himmelwärts durch das ehrwürdige Gemäuer. „An Gottes Segen ist alles gelegen, und der Glaube versetzt offenbar nicht nur Berge, sondern stärkt auch das Immunsystem. Einer von den Erkrankten musste zwar ins Spital. Jetzt sind alle Gott sei Dank wieder gesund, und Corona ist hier vorerst vorbei“, so Pater Johannes Paul. Was traurig macht: Der Klostergasthof ist zu. Tourismus und Führungen sind nicht möglich. Und die heilige Messe wird nur sehr eingeschränkt gefeiert.