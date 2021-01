Kardinäle sind Risikogruppe

Die Impfung wird nicht nur den Staatsangehörigen des Vatikans verabreicht, sondern auch seinen Botschaftern, die in den verschiedenen Staaten im diplomatischen Einsatz sind, sowie den in Rom und im Vatikan lebenden Kardinälen. Viele Kardinäle sind über 65 und gehören damit zur Corona-Risikogruppe. Die Teilnahme an der Impfung ist freiwillig, bereits vor Weihnachten mussten Interessierte sich und ihre Familienangehörigen anmelden.