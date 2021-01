Hitlergruß auf Selfie

Bezüglich weiterer Fotos, auf denen er ein einschlägiges T-Shirt mit der Nummer 88 getragen, mit Hitlergruß posiert hatte und auf einem Schießstand zu sehen ist, wurde er freigesprochen. Das T-Shirt sei „zum dreckig und kaputt werden“, sagte er vor Gericht und die Aufnahme sei wie jene am Schießstand in Tschechien gemacht worden. Das Bild von seinem Hitlergruß sei ein 15 Jahre altes Selfie, das nur auf seinem Computer gespeichert war, das also niemand außer ihm gesehen habe.