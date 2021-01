FPÖ, NEOS und SPÖ kritisieren verspäteten Schulstart

Wirklich Freude hat erwartungsgemäß kaum jemand mit dem verschobenen Schulstart. Die FPÖ forderte in einer Aussendung die Öffnung bereits am kommenden Montag. „Diese permanente weiche Haltung von ÖVP-Bildungsminister Faßmann ist nicht mehr länger zu akzeptieren und ist für einen Minister dieser Republik schlichtweg zu wenig“, so Bildungssprecher Hermann Brückl. „Eine rasche Rückkehr in den Präsenzunterricht ist das Gebot der Stunde“, schloss sich der Wiener FPÖ-Bildungssprecher Maximilian Krauss der Forderung an. Schüler, Eltern und Lehrer hätten „ein Recht auf Planungssicherheit.“