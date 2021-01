Eine Woche lang harrte der sture Hase „Wuschl“ in Schwaz in seinem unerreichbaren Versteck aus, nachdem er aus seinem Käfig geflüchtet war. Besitzerin Lisa (21) bat schließlich die Feuerwehr um Hilfe - zum Einsatz kamen unter anderem ein Brecheisen und eine Motorsäge. Nach einer kurzen zweiten Flucht war der Nager endlich wieder in Lisas Armen.