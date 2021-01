Vorzeitiges Saisonende droht

In Salzburg wird deshalb bereits über ein vorzeitiges Saisonende nachgedacht. Falls auch in Österreich der zunächst bis 24. Jänner dauernde Lockdown verlängert werde, würden die Hotels vermutlich nicht mehr aufsperren. „Ab 31. Jänner beginnen die Semesterferien. Wenn wir da nicht aufsperren können, ist das aber das Ende“, so Veit.