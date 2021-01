Anstatt mit den Massen in die ohnehin schon überfüllten Skigebiete zu strömen, hoffen viele Burgenländer, dass die Skiwiese in Wiesen bald wieder ihren Betrieb aufnimmt. Erst vor kurzem wurde die Talstation neu gebaut und die Technikanlage erneuert. „Derzeit laufen unsere Schneekanonen. Wenn die Temperaturen so bleiben, können wir frühestens am Sonntag in die Saison starten, aber sicher ist das noch nicht“, erklärt Lukas Weghofer, Präsident des Skiclubs und Betreiber. Die richtige Temperatur ist ausschlaggebend. Mindestens Minus vier Grad braucht es und das über mehrere Tage hinweg, damit der Kunstschnee nicht schmilzt. Derzeit laufen die Kanonen in der Nacht, lassen es die Wetterbedingungen zu, sind sie auch untertags in Betrieb. Die Piste ist aufgrund der Beschneiung derzeit komplett gesperrt. Wer trotzdem zum Rodeln oder Bobfahren kommt, tut dies auf eigene Gefahr hin. Weghofer hofft, dass sobald die Saison auf der Skiwiese startet, auch er und sein Team von dem aktuellen Trend zum Wintersport profitieren: „Wir rechnen mit zahlreichen Gästen. Daher haben wir auch für unseren Betrieb ein eignes Corona-Sicherheitskonzept erarbeitet.“