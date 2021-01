Die neuen Virus-Mutationen breiten sich trotz Reisebeschränkung mit besorgniserregendem Tempo aus: Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Mutation ist inzwischen in 50 Ländern nachgewiesen worden. Eine weitere, zunächst in Südafrika nachgewiesene Variante hat sich nunmehr in 20 Ländern ausgebreitet. Beide Mutationen wurden auch bereits in Österreich entdeckt.