Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen steigt wieder. In den vergangenen 24 Stunden wurde das gefährliche Virus bei 59 Burgenländern neu nachgewiesen – die Zahl der aktiven Fälle stieg damit auf 522 (Stand Mittwoch) an. In den Krankenhäusern müssen derzeit 41 Patienten behandelt werden, sieben davon liegen auf der Intensivstation.