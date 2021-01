Laut Marlene Bienert besteht die telepathische Sprache der Tiere vereinfacht ausgedrückt aus Gefühlen, Bildern, Filmen, Gerüchen, Geschmack oder Geräuschen. Sie versteht sich als Tierdolmetscherin: „Ich übersetze das, was Tiere ihrem Menschen mitteilen wollen. Ihre eigenen Emotionen sind dabei fehl am Platz: „Natürlich bin ich voll auf Empfang, aber ich sehe mich als leeres Blatt Papier, auf das die Tiere schreiben." In der Vergangenheit hat sie das bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt - und sprach auch ein (nicht ganz so) ernstes Wort mit Kater „Eddi“.