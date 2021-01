Ähnlich verbraucherfeindlich verhält sich British Airways, die bis heute in 24 Prozent der Fälle den Ticketpreis erstattet haben. Die Airline ging in der Vergangenheit regelmäßig sogar so weit, dass sie auch nach Gerichtsurteilen der Zahlungsaufforderung nicht nachkam und mit Zwangsvollstreckung gedroht werden musste, bevor doch gezahlt wurde.