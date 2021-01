KTM-Pilot Matthias Walkner hat am Mittwoch die zehnte Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien als Fünfter beendet. „Mit dem Tag bin ich sehr zufrieden“, lautete das Resümee des Siegers von 2018. „Ich konnte gleich zu Beginn ein richtig gutes Tempo fahren, habe mich auf die Navigation konzentriert und kaum Fehler gemacht.“ Als Walkner aber bei Kilometer 120 zu einem Konkurrenten aufschloss, hatte er „mit dem Staub“ seines Vordermannes zu kämpfen. „Alles ist voller Staub, in der Brille klebt der ganze Sand, durch das ständige Abwischen wird das Glas ‘blind‘ - man hat kaum noch Sicht, auch das Roadbook sieht man nicht mehr gut“, schilderte der 34-Jährige seine Probleme.