Aufrufe zu Bürgerkrieg und Mord

Amazon führte als Beispiel eine Reihe von Beiträgen an, in denen unter anderem zum „Bürgerkrieg“ und der Ermordung von Politiker nach der Übergabe des Präsidentenamts von Donald Trump an Joe Biden am 20. Jänner aufgerufen wurde. Firmenchef John Matze habe in Gesprächen mit Amazon Anfang Jänner eingeräumt, dass der Dienst einen Rückstau von 26.000 unbearbeiteten Hinweisen auf fragwürdige Inhalte habe. Zudem sei Parler genutzt worden, um den Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol in Washington zu organisieren.