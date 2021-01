Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Mittwoch bei einer Sondersitzung im Parlament die „negative Botschaft“ verkündet, dass sich die britische Corona-Mutation B117 in ganz Europa „rasant verbreitet“. Dennoch sollen die Schulen am 25. Jänner mit Einschränkungen und verstärkten Antigen-Tests wieder öffnen. Deutsche Experten schlagen aber Alarm, denn die Corona-Schnelltests seien häufig unzuverlässig beziehungsweise würden negative Ergebnisse Menschen oft dazu veranlassen, es mit der Einhaltung der Maßnahmen nicht mehr so genau zu nehmen.