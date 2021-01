Der Schlusstag des World Masters der Judokas in Doha hat für Österreichs Equipe zwei Auftaktniederlagen gebracht. Laurin Böhler verlor gegen den Franzosen Alexanre Iddir in der Klasse bis 100 kg nach Festhaltegriff mit Ippon, Stephan Hegyi in der Kategorie über 100 kg gegen den Tadschiken Temur Rachimow in regulärer Kampfzeit.