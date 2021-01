Um Knochensubstanz aufzubauen, ist ausreichende Versorgung mit Phosphat, Kalzium und Vitamin D erforderlich. „Haben Kinder ein Risiko für die Entwicklung eines Mangels an diesen Mineralisationsbausteinen, wie z.B. durch eine chronische Darmerkrankung oder müssen sie bestimmte Medikamente einnehmen, sollten Eltern wie Ärzte auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D sorgen. Kalzium ist vor allem in Milch und Milchprodukten enthalten, aber auch in grünem Gemüse wie Kohl, Spinat, Brokkoli und Lauch. Vitamin D benötigt der Körper, um Phosphat und Kalzium aus dem Darm aufzunehmen, welches dann für die Mineralisation von Knochen und Zähnen zur Verfügung steht. Dieses Vitamin wird zu 80 bis 90% durch den Einfluss des UV-B-Lichts auf der Haut gebildet und nur geringfügig über die Nahrung aufgenommen. Damit die Haut das Vitamin herstellen kann, reichen täglich etwa 15 Minuten direkte Sonnenexposition auf Unterarme und Gesicht, von April bis Oktober. Im Winter und Frühling sind wir auf externe Zufuhr dieses Vitamins angewiesen, weil das Sonnenlicht in diesen Jahreszeiten in unseren Breitengraden das notwendige UV-B-Spektrum für die Vitamin-D-Produktion in der Haut nicht beinhaltet. Milch, Fisch, Pilze und Eier gehören ebenso zu den Vitamin-D-Lieferanten“, empfiehlt Prim. Högler. Durch regelmäßige Bewegung, wird das Knochenwachstum ebenfalls angeregt.